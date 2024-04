Sukeľ nie je zranený, doprial si oddych. Trénerovi Ramsaymu sa bude hlásiť už čoskoro

Neznamená to však, že 28-ročný center sa v nej napokon neobjaví. Opak je pravda.

"Všetci sme spokojní, ako to dopadlo. Aj keď nás mrzí, že sme nepridali pár výhier. Všetky štyri zápasy v semifinále sme prehrali o gól, pritom sme miestami boli aj lepší.

S provinčným klubom to dotiahli až do semifinále play-off, keď vo štvrťfinále prešli cez mierne favorizovanú Kometu Brno.

Matúš Sukeľ svojimi výkonmi upútal fanúšikov hokeja na najmä na "domácich" majstrovstvách sveta v roku 2019, keď v Košiciach bol s piatimi gólmi najlepší strelec Slovákov.

"Je pravda, že mi to tam vtedy napadalo. Bol to úžasný zážitok, viem si predstaviť, že to bude vo Vítkoviciach podobné.

Rysuje sa nám znova silný tím. Verím, že budú všetci zdraví a každý bude chcieť prísť. Máme šancu na úspech," dodal M. Sukeľ pre Šport.