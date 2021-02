Hodiny v knižnici i náročné tréningy. Košičanky si zvykajú na život v USA

KOŠICE. V lete sa obe sťahovali z rodných Košíc do USA. Dôvodom boli univerzitné štipendiá, ktoré získali popri študijných výsledkoch aj vďaka výkonom v drese Young Angels Košice.

Jej bývalá spoluhráčka z Košíc Machalová vraví, že rozhodnutím odísť do USA spravila dôležitý krok.

„Zatiaľ štúdium zvládam. V basketbale si ešte stále zvykám na iný štýl hry, ale myslím si, že sa každým tréningom do toho viac dostávam,“ tvrdí.

Zatiaľ čo Majorošová študuje na diaľku (online), Machalová môže tráviť čas so spolužiakmi priamo v triede. „Po tréningoch zvyknem stále utekať z jednej budovy do druhej. Získavam kondíciu navyše,“ žartuje.

„Je tu úplne iný život, na aký som bola doma zvyknutá. Chýbajú mi moji tréneri, ktorí so mnou pracovali od mládežníckych kategórií a tiež moja mamina, ktorú som mohla otravovať doslova s čímkoľvek. Za všetko som plne zodpovedná už len ja sama,“ uvedomuje si Machalová.

„Som v tíme jedinou Európankou. Moje spoluhráčky to zobrali skvelo. Nedali mi nijako pocítiť, že k ním nepatrím,“ konštatuje Majorošová.

Už z Košíc boli zvyknuté skĺbiť školu a basketbal. V zámorí sa im to darí tiež, hoci začiatky neboli jednoduché.

Porovnať americkú univerzitnú ligu so slovenskou extraligou žien je podľa Majorošovej veľmi náročné.

„Často chodím strieľať na kôš do haly, keďže je pre nás otvorená nonstop každý deň. Neďaleko máme veľké mesto Saint-Louis, kde rada chodievam počas voľných dní,“ hovorí Majorošová.

Machalová trávi čas najmä so spoluhráčkami, s ktorými sleduje aj americký futbal: "Zatiaľ som sa ešte stále nenaučila jeho pravidlá. Rada ale fandím našim chalanom z univerzity.“

Vďaka strave priamo v areáli školy si nemusia variť samy až tak často. Nemuselo by to totiž vždy dopadnúť dobre. „Bola by som určite schopná pripáliť aj vodu na čaj,“ pousmiala sa.

„Stravujem sa v univerzitnej jedálni, kde som mala možnosť vyskúšať rôzne nové jedlá. Naše slovenské mi však veľmi chýbajú. Už som mamine nakázala, čo mi má navariť hneď, keď sa vrátim domov.“