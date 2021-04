Má hokej v Žiline zmysel? Pochmúrne a bez divákov, vraví skúsený brankár

ŽILINA/SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Vráti sa hokejová extraliga po dvoch rokoch do Žiliny alebo po dvanástich do Spišskej Novej Vsi?

Rodák z Popradu si myslí, že po dlhých rokoch by bol návrat do najvyššej súťaže pre hokejovú mládež z celého regiónu veľkým impulzom.

„Myslím si, že šport sa má na najvyššej úrovni robiť tam, kde je oň záujem a kde má silné zázemie. Vtedy to má zmysel. V Spišskej chodia ľudia v hojnom počte aj na SHL. Hokej naozaj milujú a preto by si extraligu zaslúžili,“ uviedol Melicherčík.

„Možno podľa niekoho sme favorit, ale my sme sa už v prvých dvoch sériách presvedčili o tom, že v play off nám žiadny súper nedaruje nič zadarmo. Sme pokorní, no zároveň sebavedomí,“ skonštatoval Lenďák.

„Pevne verím, že na oboch stranách budú veľké emócie. Bez toho by to nebolo ono. Práve preto máme radi play off,“ priznal Lenďák.

Brankár Spišskej Novej Vsi očakáva, že sa nebude hrať v rukavičkách.

„Hráči aj tréneri majú v hlavách, že je to jedna z taktických zbraní, ako súpera vyviesť z rovnováhy. Obzvlášť pre tím, ktorý sa musí doťahovať. Šarvátky môžu vzniknúť aj po nešportových zákrokoch, ktoré však, verím, vo finále neuvidíme,“ povedal Melicherčík.

Chce vyrovnanú sériu

V základnej časti sa oba tímy stretli štyrikrát. Prvé dve stretnutia skončili rozdielom jedného gólu.

V jednom prípade sa tešili z víťazstva 4:3 Žilinčania, v druhom uspeli Spišiaci 2:1 po predĺžení. Zvyšné dva duely zvládla Žilina rovnakým výsledkom 5:1.

„Nemáme sa už veľmi čím prekvapiť. Čakám, že my aj náš súper, sa budeme držať toho, čo nám vychádzalo celú sezónu. Rozhodovať budú detaily a pokojne môžu byť kľúčovými postavami chlapci z tretej formácie,“ uviedol Melicherčík.

Spišskonovoveský brankár si pred začiatkom finále želá jediné. Chce, aby sa o víťazovi nerozhodlo hneď v prvých štyroch zápasoch.

„Dúfam, že to bude vyrovnané. Priznám sa, že nemám rád série, ktoré sa skončia rýchlo. Či už ich vyhráme my alebo súper. Keď sa hrá na viac zápasov, má to aj väčší náboj. Škoda len, že to bude bez divákov.“