Haščák zhodil rukavice. Zľakol sa ho súper? Valábik: Ťažko sa na to pozerá

„Tam, kde som hokejovo vyrastal, by to za niečo podobné dali súperi aj spoluhráči Čachovi vyžrať do konca kariéry. Hráč sa nemôže takýmto spôsobom zľaknúť súboja a nereagovať na to, že súper zhodil rukavice. Ťažko sa na to pozerá,“ uviedol Valábik.

Štadión v Detve, ktorý bol postavený v roku 1978, je výnimočný svojou konštrukciou a najmä množstvom okien.

Práve cez ne môžu vo výnimočne skorý začiatok zápasu prenikať slnečné lúče, ktoré budú hráčov oslepovať.

„Kiežby vyšlo také slnko, ktoré by nám trochu pomohlo a priklonilo sa na našu stranu aj športové šťastie,“ pousmial sa Bokroš.

„Osobne som nikdy na takom štadióne nehral. Bolo by to zvláštne, keby som vyvážal puk spoza brány a zrazu by mi slnko zasvietilo do očí a preto by som ho stratil. Neviem si to predstaviť,“ uviedol Valábik.