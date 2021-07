Košičania sú kráľmi malého futbalu. Najlepší hráč sa v bare nedoplatí

KOŠICE. „Nebudeme tajiť, že sme išli na turnaj s najvyšším ambíciami. Sme radi, že sa nám podarilo zvíťaziť a udržať titul doma v Košiciach,“ povedal Maroš Sasák z tímu AsGuard-Bodva Sport club Košice.

Košičania zdolali vo finále ajstrovstiev Slovenska v malom futbale Vokup clim Prešov 1:0. Za najlepšieho hráča turnaja bol vyhlásený práve Sasák.

„Absolútne som to nečakal. Je to tímový šport a bez spoluhráčov by som to ocenenie nezískal. Ak by som rozhodoval ja, udelil by som cenu Vojtovi Turekovi, ktorý dal jediný gól vo finále,“ uviedol Sasák.