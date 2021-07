Dokázal to, čo sa nikomu nepodarilo. Obhájil zlato, ale vo vyššej kategórii

Aj v tejto "superťažkej" kategórii sa však nevzdal svojho odvážneho cieľa a napokon si ho v legendárnej hale Budókan aj splnil po finálovom triumfe nad Gruzíncom Guramom Tutišvilim. Teda so súperom, s ktorým predtým dvakrát prehral.

Keď pravidelne navážil viac ako 110 kg, musel sa zaradiť do najvyššej hmotnostnej kategórie nad 100 kg.

BRATISLAVA. Keď český džudista Lukáš Krpálek ohlásil pred časom útok na obhajobu olympijského zlata v kategórii do 100 kg, zistil, že to nebude možné.

Vzápätí dostal súpera do držania. Po 10 sekundách bolo všetko všetkým jasné, Krpálek sa dočkal druhého olympijského triumfu.

Krpálek takticky počkal do poslednej minúty a v nej poslal súpera na zem a získal wazari.

"Keď sa mi ho podarilo dostať do držania, mal som v hlave prievan. Tušil som, že to môže vyjsť, ale musel som vydržať. Bolo to niečo prekrásne. Dvakrát som s ním prehral, keď som si neustrážil začiatky.

Teraz som bol rozhodnutý vytrvať a počkať si na svoju šancu. Aj za cenu toho, že dostanem tresty za pasivitu. Plán to bol pekný, ale jeho naplnenie bolelo. O to som radšej, že mi to vyšlo na olympijských hrách," komentoval Krpálek pre české médiá.