Bénes je stopercentný profík, na reprezentáciu nezanevrel, tvrdí jeho mentor

Viacero fanúšikov i odborníkov čakalo, že Bénes bude hrať v kvalifikačnom zápase na Cypre, no nakoniec v zostave chýbal. Prekvapilo vás to?

IGOR DEMO pomáhal Lászlóovi Bénesovi po príchode do Mönchegladbachu ako mentor a jeho kariéru naďalej sleduje. Pre Sportnet porozprával o tom, ako vnímal udalosti uplynulých dní.

V žiadnom štáte nie je situácia ľahká. Pre pandémiu sa môžu veci zmeniť veľmi rýchlo. Bundesligové, ale aj ostatné mužstvá, sú veľmi opatrné. Ide o to, v akej pandemickej situácii je tá-ktorá krajina. Nakoniec sa však vyriešilo, že hráči z Bundesligy mohli ísť na Cyprus.

Pred zrazom nie, bol som s ním v kontakte vtedy, keď sa mu podarilo hosťovanie v Augsburgu. Chcel tam ísť, aby sa pred majstrovstvami Európy dostal do formy a pravidelne hrával. Preto sa tak rozhodli spoločne Borussia a Laci, že najlepšie riešenie je pravidelne hrávať od začiatku zápasu. To sa docielilo, Laci hrá v základnej zostave v Bundeslige.

Áno, prekvapilo. Myslím si, že by vedel pomôcť tímu, ale konečné rozhodnutie je vždy na trénerovi, či už v reprezentácii alebo na klubovej úrovni. Keď sa tréner rozhodne, že ho nevyužije, je to vyslovene v jeho kompetencii.

Viem len z televízie, že mal debatu s Marekom Mintálom, ale neviem, aká bola. Preto sa k tomu ani nemôžem vyjadriť. Viem len to, že v piatok Laci odohral za klub prípravný zápas.

Myslíte si, že keď nehral proti Cypru, mal by reálnu šancu byť v zostave s Ruskom?

Neviem na to odpovedať. Neviem, aký rozhovor viedli s Marekom Mintálom. Viem iba to, že Laci je stopercentný profík a určite by bol posilou pre reprezentačné mužstvo.

Ako ho vnímate ako futbalistu a človeka? Raz ste v jednom rozhovore o ňom povedali, že žije futbalom 25 hodín denne.

Keď som ho spoznal v roku 2016, mal 18 rokov, ale už vtedy bol profesionál. A už to nie je chlapec, ale zrelý muž, ktorý futbalu dáva totálne maximum. Všetka obeta, ktorú robí pre futbal, sa mu určite vráti na sto percent. Samozrejme, keď sa nezraní.