Mladý Slovák chce byť svetová jednotka. Hrá štýlom ako Federer

Trend by o niekoľko rokov mohol zlomiť talentovaný Peter Benjamin Privara. Má stále iba šestnásť rokov, ale za sebou už prvú profesionálnu výhru a na juniorskom Roland Garros prešiel do osemfinále.

Aj jeho priebežné ciele sú vysoké.

"Do troch rokov by som chcel byť v prvej stovke poradia ATP a buď vyhrať juniorský grandslamový titul alebo sa dobre ukázať. Viem, že sú to vysoké ciele. Ak chcem byť úspešný, bez toho to nejde," vravel pred rokom v rozhovore pre Sportnet.

To znamená, že už v devätnástich by chcel byť súčasťou najlepšej stovky.

V súčasnom mužskom rebríčku sú v prvej svetovej stovke traja hráči do devätnásť rokov. Osemnásťročný Španiel Carlos Alcaraz (97. miesto) a devätnásťroční Taliani Jannik Sinner (19. pozícia) a Lorenzo Musetti (76. priečka).