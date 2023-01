Bez Rusov, ale nie celkom. Taliansky favorit trénoval pred šampionátom v Moskve

Tento rok v Espoo sa to zopakuje. Pre zákaz účasti ruských (a bieloruských) športovcov budú na európskom šampionáte chýbať všetci obhajcovia titulu a celkovo deväť z dvanástich medailistov.

BRATISLAVA. Keď na majstrovstvách Európy v krasokorčuľovaní naposledy nezískalo Rusko ani jednu medailu, v súťaži mužov sa umiestnil na druhom mieste Karol Divín. Stalo sa to v roku 1957, teda pred 66 rokmi.

Medzi mužmi má zatiaľ najvyššie skóre minuloročný strieborný medailista Daniel Grassl. Ten počas sezóny získal svoj prvý triumf v seriáli Grand Prix, keď zvíťazil v Sheffielde.

Má však za sebou trochu divnú polsezónu.

Koncom leta sa presťahoval do Bostonu, aby tam trénoval, no začiatkom decembra sa vrátil do Talianska, lebo sa mu cnelo za domovom.

Pred niekoľkými týždňami sa zase objavila na sociálnej sieti fotografia, podľa ktorej Grassl trénoval na zimnom štadióne v Moskve s tímom legendárnej i neslávne známej trénerky Eteri Tutberidzeovej.

Pôvodnú fotografiu síce neskôr vymazali z instagramu, no na iných miestach na webe sa stále dá nájsť.