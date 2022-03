Doping Rusky na olympiáde? Veľa ľudí to neprekvapilo, tvrdí Sabovčík

V súčasnosti už neskáče a nevystupuje v šou, no stále je na ľade – ako tréner. Venuje sa najmä deťom, no pomáha aj Eliške Březinovej. Českú pretekárku sprevádzal aj na svetovom šampionáte v Montpellieri.

MONTPELLIER. Vo svete krasokorčuľovania ho pozná každý. Bol prvý muž, ktorý v súťaži skočil štvoritý skok, hoci o niekoľko dní neskôr jeho štvoritý tulup z ME 1986 vyhlásili za neplatný pre údajný dotyk voľnej nohy s ľadom.

Ako v praxi vyzerá vaša spolupráca s Eliškou Březinovou?

Je to trošku zaujímavá spolupráca, lebo počas covidu sme nemohli byť spolu osobne, takže sme boli v spojení cez video. Tablet položila na mantinel, mala slúchadlá a ja som sa s ňou celý čas rozprával.

Snažil som sa ju dostať v lete ku mne do Ameriky, ale nepodarilo sa, lebo vtedy z Európskej únie nikoho nepúšťali do Spojených štátov. Bolo to náročné.

Vrchol jej sezóny bola olympiáda. Na to bola veľmi dobre pripravená a urobila veľmi dobrý výsledok. Škoda krátkeho programu v Montpellieri, ťažké veci spravila a dvojitý axel, žiaľ, nie.

Na olympiádu do Pekingu ste necestovali. Bolo to pre striktné pravidlá?

Áno, povoľovali len jedného trénera na pretekára, aby limitovali počet ľudí v bubline.