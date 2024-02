Stretneme sa na pódiu, predpovedal Američan. Sabovčík získal bronz pred 40 rokmi

BRATISLAVA. Nikto od neho nečakal medailu. Pred olympiádou mal vážne problémy s kolenom, trikrát do týždňa mu z neho ťahali vodu. Boli dni, keď vôbec nemohol trénovať.

Do Sarajeva cestoval s nádejou, že by možno mohol byť v prvej trojke po povinných cvikoch. „Stáť na pódiu, to mi pripadalo nereálne,“ priznal sa neskôr.