Mladý Slovák súťaží so svetovou špičkou. Výkonom nechce sklamať samého seba

V prospech slovenského krasokorčuliara však hralo to, že on mal na konte prvé miesto, kým Strommer bol raz druhý a raz tretí. To napokon rozhodlo aj o účasti Slováka v Pekingu, keďže sa kvalifikoval zo šiesteho miesta.

„Na tejto súťaži by som si to chcel hlavne užiť, nabrať nové skúsenosti a celkovo byť spokojný s mojím výkonom. Bodový cieľ nemám, ide mi hlavne o to, aby som bol sám so sebou spokojný,“ doplnil 17-ročný pretekár.