Spartak Trnava vzdoroval Maccabi Tel Aviv, o konci v Európe rozhodol jediný gól

Michal Gašparík ml., tréner Trnavy: "Sme sklamaní, keď s takým ťažkým súperom vypadneme po góle zo štandardky. Bol to ľahký rok, ktorý nemusel byť a potom prehratý súboj. Myslím si, že chalani si zaslúžia pochvalu, boli sme dobre pripravení a odmakali sme to. V prvom polčase sme súpera absolútne nepúšťali do zakončenia. V druhom polčase sme mali najväčšiu šancu dvojzápasu, keď Ristovski nedal hlavičku zblízka. Je to škoda. Potom hrozili z brejkov, keď my sme hrali vabank. Chalani si gól zaslúžili, potom by sme boli na koni, lebo súper kondične odpadol."

Martin Bukata, stredopoliar Trnavy: "Nemáme sa začo hanbiť. Je to strašná škoda. Vedeli sme, že sú silní na lopte a dokázali sme ich eliminovať. Škoda inkasovaného gólu, lebo v druhom polčase sme boli veľmi vyrovnaní. Cítime, že sme mohli, škoda, že sme sa nedostali do predĺženia."