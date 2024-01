Nemali šťastie pri dobíjaní. Kazár s Remeňovou nesplnili svoj cieľ

Po úvodnom úseku sa na čelo dostal prekvapujúco Moldavec, no na výmene mal iba sekundový náskok pred Nórom Vebjörnom Sörumom.

Slovenská biatlonistka Zuzana Remeňová na ME v Osrblí 2024. (Autor: TASR)

Na záverečnú stojkou prišli Kalkenbergová a Anderssonová spoločne, no Nórka musela na trestné kola a tak zlato pripadlo Švédsku.

Sörum potreboval na stojke tretieho úseku až štyri náboje na posledný terč, zvládol to, no znovu dal šancu Švédovi Antonovi Ivarssonovi. Kazár absolvoval svoj druhý úsek bez chyby a posunul sa na 14. priečku.

"Je to celkom dobré, ale minulý rok sme boli na 11. miesto. Chceli sme pokoriť desiatku. Dalo sa to, ale nemali sme toľko šťastia pri dobíjaní na strelnici. Keď sme sa porovnávali na strelnici, bolo to aj tak výborné.

Budem sa pripravovať. Dúfam, že chlapi budú zdraví a potiahnu to celé. Ja by som mal byť na štafety, keď bude treba, prídem a zastúpim.

Bolo by super, keby sa dala postaviť aj mužská štafeta, no uvidíme. Bolo tu veľa divákov, čo je super. Bola tu dobrá atmosféra," povedal Kazár.