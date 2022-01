Nijaký hráč nie je viac ako tenis. Utrpí povesť Australian Open?

BRATISLAVA. Keby ste sa doteraz spýtali väčšiny tenistov, ktorý grandslam majú najradšej, bez váhania by zrejme povedali, že Australian Open. "Je skvelé, ako sa tam správajú k všetkým hráčom. Pomáhajú im, aby museli zo svojich zdrojov platiť čo najmenej. Ľudia tam tiež podporujú všetkých hráčov, nielen Austrálčanov," hovoril v minulosti pre Sportnet Norbert Gombos. "Z hľadiska organizácie mám najradšej Australian Open, vždy sa o nás starali skvele," nezávisle od mužského kolegu odpovedala aj Magdaléna Rybáriková.

"Medzi hráčmi je to najobľúbenejší grandslam. Možno 70 až 80 percent hráčov by povedalo, že je to najkrajší grandslam zo všetkých," pridal sa s chválou melbournského turnaja aj Dominik Hrbatý. Momentálne však prvý grandslamový turnaj roka čelí kritike, akú si zrejme ešte nevyslúžil ani jeden zo štvorice legendárnych turnajov. Za všetko môže najúspešnejší tenista tohto podujatia Novak Djokovič a celá situácia po tom, čo ho ako nezaočkovaného pustili na turnaj s povinnou vakcináciou.

Všetci riešia Djokoviča Fanúšikovia, ktorí sledujú tenis dlhodobo, mohli o jeho prístupe k západnej medicíne tušiť dlhodobo. Že teraz odmieta vakcíny teda prekvapením nie je. Situácia sa vyostrila, keď svetovú tenisovú jednotku najskôr na turnaj pustili a následne minister pre migráciu Djokoviča vyhostil. Podobný zásah politiky do športu nie je vidieť často. Utrpieť môže celý turnaj.

"Je to obrovská téma, nedá sa jej nijak vyhnúť, jednoznačne dominuje. Inokedy sa trebárs na grandslame podrobne rozoberal žreb hlavnej súťaže. Teraz ale skoro nikoho nezaujíma," opisuje situáciu priamo z Melbourne šéfredaktor českého portálu Tenisový svět Marek Bartošík. "Názorové spektrum na celú tému je bohaté, Djokovič má aj svojich zástancov, ale je ťažké povedať, koľko ich je. Brániť ho totiž nie je populárne," dodáva.

Samotný Djokovič sa napriek veľkej kritike mnohých súperov k celej téme stavia zmierlivými vyjadreniami, hoci priamo zo Srbska najmä od jeho otca Srdjana často počuť kritické hlasy. Otec svetovej tenisovej jednotky je však svojimi výraznými a často ostrými názormi známy medzi fanúšikmi dlhodobo. "Osobne si na ňom veľmi cením pokorné a slušné správanie, čo v tejto situácii nie je jednoduché," dodáva český novinár. Reputáciu pokazilo niekoľko týždňov Grandslamové turnaje majú obrovskú tradíciu. Napriek tomu sa po prepuknutí kauzy okolo Djokoviča objavili hlasy, či si vôbec turnaj zaslúži zostať grandslamom. Všetky štyri podujatia majú viac ako storočnú tradíciu, sú akýmsi návratom ku koreňom tenisu. Hoci sa v tenise veľa zmenilo, tieto štyri podujatia boli neustále pevnou súčasťou. Ešte pred januárom 2022 by sa podobná debata, či si Australian Open zaslúži byť grandslamom zdala absolútne nepredstaviteľná.

"Reputácia Australian Open zišla v priebehu jedného týždňa o niekoľko poschodí nadol," konštatuje austrálsky magazín The Age. Aktuálne to vyzerá tak, že Novak Djokovič a šéf Australian Open Craig Tiley sa snažili nájsť spôsob, ako by mohol hrať aj nezaočkovaný tenista. Štátne úrady však boli jednoznačne proti. Nadal: Nik nie je viac ako tenis "Novak Djokovič je bez diskusie jeden z najlepších tenistov histórie. Ale v histórii nie je žiaden hráč, ktorý by bol dôležitejší ako samotný turnaj, či sa mýlim? Hráči prichádzajú a odchádzajú. Nikto, ani ja, Novak či Roger alebo trebárs Björn Borg nie sme viac. Tenis pokračuje ďalej," vyhlásil Djokovičov rival Rafael Nadal.

Novak Djokovič počas tréningu na Australian Open. (Autor: TASR/AP)

O to viac je dôležité sa pozerať na to, či skutočne pre jedného hráča neutrpí povesť celého podujatia. "Nedlží Novak Djokovič niečo Craigovi Tileymu? Mohol sa zaočkovať, alebo ak nie, tak proste odísť z Austrálie. Nie preto, že to považuje za správne, ale preto, že turnaj, ktorý mu dal deväť trofejí, by z toho mohol mať osoh?" píše The Age. "Z 'grandslamu hráčov' sa stal po uprednostnení niektorých 'grandslamom niektorých hráčov'," píše ďalej portál. Veľa otázok Je absolútne nepredstaviteľné, že by niektorý z grandslamových turnajov prišiel o túto pozíciu, hoci v rozhnevaných reakciách na twitteri padali aj takéto slová. Tradícia týchto podujatí je na to až príliš pevná a dlhá. Otázkou však je, ako sa v mysliach hráčov a prípadne sponzorov premietne celá táto situácia a či nezačnú niektorí podujatie bojkotovať.

Je, samozrejme, otázkou, čo by bolo, ak by jednoducho organizátori oznámili, že Djokovič nemôže hrať, lebo je nezaočkovaný a ani by neprišiel do Austrálie. Ešte stále existuje pomerne veľa otázok, ktoré zostali nezodpovedané. Je možné, že nakoniec sa na celú kauzu zabudne a o rok si už na Australian Open nikto na túto situáciu nespomenie. Možno však niekoľko týždňov spôsobilo problémy aj pre celú ďalšiu históriu podujatia.