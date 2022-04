Na trénovanie v jaskyni potreboval zvláštne povolenie. Odišiel elegán na ľade

Jeho rodičia sa zoznámili v rumunskom Arade, on sa narodil v Budapešti, žil v Plzni, potom v Bratislave a na sklonku života v Brne.

BRATISLAVA. V mladosti ho lákal skôr futbal a tenis, no stal sa z neho prvý československý olympijský medailista v krasokorčuľovaní. Karol Divín nás navždy opustil vo veku 86 rokov.

V rodnom liste mal priezvisko Finster, jeho otec ho zmenil po druhej svetovej vojne, keď sa rodina v obavách pred Rusmi presunula z Budapešti do Plzne.

Do Bratislavy sme v roku 1947 prišli už ako Divínovci,“ opisoval Karol Divín okolnosti zmeny priezviska v rozhovore pre Sportnet vo februári 2021.

„Som Východo-stredoeurópan, lebo ak by som bol aj Západo-stredoeurópan, tak by som musel byť sčasti aj Bavorom, a to nie som,“ smial sa Divín počas rozhovoru pre Új Szó v roku 2016, keď v rámci galavečera Športovec roka mu odovzdali ocenenie Športová legenda.