Zatiahol roletu, chytil takmer 50 striel. Vay po skvelom výkone ďakoval obrancom

Keď už puk putoval za jeho chrbát, zazvonila žŕdka. "Nemali sme dobrý úvod zápasu. Inkasovali sme prvý gól a keď my nedáme doma žiaden, tak nemôžeme zvíťaziť. Mali sme víťazné zápasy za sebou, chceli sme sériu natiahnuť, ale žiaľ, nepodarilo sa nám to.

Zvonila tam aj žŕdka, no výborne im zachytal brankár. Popradčania hrali zodpovedne v obrane a nás do nejakých extrémnych šancí nepúšťali," priznal po stretnutí zvolenský útočník Andrej Kukuča, ktorý prišiel pod Pustý hrad práve z Popradu po dvoch predchádzajúcich sezónach.

K tomu ešte dodal: "Mal som to trochu v hlave, ale nejako som nad tým extra nezamýšľal. Tomu, že sme prehrali druhýkrát s Popradom v tejto sezóne, neprikladám význam. Možno po štyroch prehrách by to už bolo iné. My sa musíme poučiť zo zlého začiatku zápasu a to čím skôr.“

Hrdinom duelu bol maďarský brankár Ádám Vay, ktorý vychytal všetkých 47 zvolenských striel.

Po výhre neskrýval radosť: "Keď brankár vychytá čisté konto, tak to nikdy nedokáže bez spoluhráčov. Tí pracovali veľmi dobre a blokovali strely. Musím poďakovať obrancom, pretože odviedli veľmi dobrú robotu, takže im ďakujem, veľmi mi pomohli."

Zvolenčania boli v zápase aktívnejším tímom, ale nebrali ani bod. "Bolo ťažké hrať proti tomuto súperovi, pretože si vedel vytvoriť tlak. Zvolenčania si dobre posúvali puk a mali veľa dobrých striel, ale bol som na to pripravený a ukázal som svoje možnosti.

Je to dôležitá výhra, každá jedna je dôležitá. Mali sme horšie obdobie, ale tvrdo pracujeme a posúvame sa dopredu. Snažíme sa tlačiť sami na seba, aby sme boli lepší," dodal 30-ročný Vay.

