Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní rozhodujúceho piateho zápasu kvalifikácie o postup do Play off Tipos extraligy HKM Zvolen – HK 32 Liptovský Mikuláš. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.



Zvolen síce v Mikuláši vo štvrtok otočil prehraný zápas z 0:3 na konečných 7:4, ale prvý mečbal zahodil, keď o deň neskôr prehral 1:5. Dnes však už musia Rytieri zabrať naplno, teda v prípade ak chcú vyzvať do play off druhé Michalovce. Zvolen však musí byť efektívnejší, rýchlejší a tvrdší než v poslednom zápase. Možnou výhodou pre Zvolen je fakt, že rozhodujúci zápas sa hrá na zvolenskom štadióne. Ďalšou malou výhodou je väčšia skúsenosť s takýmito rozhodujúcimi zápasmi série. V minulej sezóne takýmto spôsobom v siedmom zápase vyradili napríklad v semifinále Spišskú Novú Ves.



Liptovský Mikuláš je na prahu prekvapenia a vôbec by som netvrdil, že je vo Zvolene bez šance. Veď spomeňme si na prvé stretnutie tejto série. Hráči sú od začiatku nabudení a vedia o čo hrajú. Možno menšiu kvalitu kádra nahrádzajú bojovnosťou aj nasadením a na súpera to platí. Nevýhodou Liptákov je ich malá skúsenosť so zápasmi play off.



Karty sú rozdané alebo ak chcete kocky sú hodené. Nechajme sa prekvapiť, čo si pre nás aktéri prichystali.