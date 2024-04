Žilinčania sa priblížili postupu do finále. Uspeli v 12-gólovej prestrelke

Ernest Bokroš, hlavný tréner Vlci Žilina: "Z môjho pohľadu sme do zápasu nastúpili prvýkrát tak, ako sa do play off duelu nastúpiť má. Bolo v ňom všetko - emócie, dohrávanie, nasadenie. Samozrejme, aj góly. Avšak, či by boli alebo nie, aj tak by sme boli spokojní. Naozaj veľmi dobrý výkon celého tímu. Každý hráč chcel dnes zvíťaziť a to bolo podstatné."