Býval v pivnici, posielali ho na basketbal. Chára je historický rekordér NHL

Díval sa na budúcu legendu. Obranca ako hora vstúpil do NHL ako najvyšší hráč v jej histórii. Volá sa Zdeno Chára, prichádzal zo Slovenska a od začiatku ho využívali na defenzívnu hru a bitky, ak bolo treba.

Usmial sa na trénera New York Rangers, kde práve hrával, a povedal pamätnú vetu. „Toto je dôvod, prečo končím.“

NEW YORK. Keď sa na konci dvadsiateho storočia zadíval Wayne Gretzky na dvojmetrového slovenského mladíka, spozornel.

A práve on dokázal, čo málokto. Pri pohľade na jeho nezvyčajnú postavu by sotva niekto predpokladal, že v NHL vydrží do (minimálne) štyridsaťpäťky.