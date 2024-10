Komentátor si išiel vykričať hlasivky. Slovák sa nezvyčajným gólom zapísal do histórie

Do Quebecu zamieril zlepšiť si šance pred draftom. Spomedzi nováčikov v Amerike sa do najnovšieho vydania článku o zaujímavých Slovákoch v zahraničných ligách dostal ešte Peter Valent. Z USHL si tu miesto vypýtal Richard Baran.

Je to už 55 rokov, no v celej tejto histórii jednej z popredných kanadských juniorských líg sa našli len siedmi hokejisti, ktorí dokázali streliť tzv. Michigan gól. Ich menoslov rozšíril slovenský útočník Andreas Straka.

Stačil mu na to jediný moment, ktorým si však vypýtal pozornosť aj v Kanade. Strelil nádherný gól.

VIDEO: Hetrik Matúša Sukeľa do siete Plzne

Nábeh na to má v ročníku 2024/25. Výrazne si dopomohol posledným zápasom, keď pomohol Litvínovu k víťazstvu 6:0 nad Plzňou tromi gólmi.

"Je to môj druhý hetrik v kariére, takže to pre mňa nie je celkom bežná situácia. Samozrejme, potešilo ma to, najmä som však rád, že som ním prispel k víťazstvu. Čas na nejaké oslavy však určite nie je, v utorok hráme ďalší zápas," vyjadril sa kapitán pre klubový web.