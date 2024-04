VIDEO: Bili sa celé päťky. Devils a Rangers sa do seba pustili hneď po buly

NEW YORK. Päťky, ktoré sa proti sebe postavili pri úvodnom buly zápasu medzi New Yorkom Rangers a New Jersey Devils, nezvyknú naskakovať ako prvé. Teraz však na to bol dôvod.

Hneď po vhodení puku sa odohrala hromadná bitka desiatich ľudí. Nechýbalo veľa a boli by sa do seba pustili aj brankári a tréneri.