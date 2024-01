VIDEO: Nemec opäť bodoval, je už štvrtý najproduktívnejší Slovák

NEW YORK. Šimon Nemec asistoval v druhom zápase v rade. Na začiatku druhej tretiny proti Columbusu sa aktívne zapojil do útoku, získal puk a posunul ho na obranného kolegu Johna Marina. Ten vystrelil švihom do ľavého horného rohu bránu a zvyšoval na 2:0.

Jeho zásah vyrovnával na 1:1 a odštartoval štvorgólovú kanodnádu "diablov" v druhej tretine. New Jersey tak po prehre s Montrealom zdolali Columbus na ich ľade 4:1.

Nemec strávil na ľade bez jednej sekundy 21 minút. Zaznamenal jednu strelu a plusový bod.