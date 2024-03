VIDEO: Prestrelka ako na divokom západe. Fehérváry zažil 13-gólový zápas

Slovenský obranca Martin Fehérváry sa do štatistík nezapísal. Odohral 21 minút a 3 sekundy, rozdal štyri bodyčeky a zablokoval tri strely.

NEW YORK. Svedkami poriadnej prestrelky boli diváci v hlavnom meste USA. Washington sa v noci na sobotu stretol v zápase NHL s Carolinou.

"My sme viedli, potom viedol náš súper a stále to bolo ako na hojdačke. Ale zvládli sme to," citovala Milana oficiálna webová stránka súťaže.

Capitals vyhrali štvrté z uplynulých piatich stretnutí a zlepšili si svoje šance na účasť v play-off. V tabuľke Východnej konferencie im patrí deviata priečka, na pozíciu Detroitu s druhou voľnou kartou strácajú už len bod, pričom v porovnaní s Red Wings majú zápas k dobru.

Seattle sa trápi

Tomášovi Tatarovi opäť zostalo len miesto vo štvrtej formácii Seattlu. Kraken prehrali na ľade Arizony 1:2 po predĺžení.

Slovenský veterán strávil na ľade 9 minút a 39 sekúnd, zaznamenal dva strelecké pokusy. Nebodoval v piatom zápase za sebou.