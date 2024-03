VIDEO: Slafkovský sa stal rekordérom. Vyrovnal ďalšie historické prvenstvo Montrealu

NEW YORK. Druhá sezóna Juraja Slafkovského v zámorskej NHL vojde do dejín Montrealu Canadiens už druhým rekordom. Nedávno mal najdlhšiu bodovú sériu tínedžera, teraz vyrovnal aj sezónne maximum.

Najmladší Slovák v NHL strávil na ľade 17 minút a 45 sekúnd so ziskom asistencie a plusky, vystrelil na bránku, zablokoval dve strely a odsedel si dve trestné minúty.

Obranca Kaiden Guhle odohral svoj bodovo najlepší zápas v sezóne, keď už v prvej tretine dosiahol bilanciu gól a dve asistencie: "Bol to jeden z tých zápasov, v ktorom nám išlo všetko. Aj v predošlých zápasoch sme cítili, že sme hrali dobre, no prehrali sme."

Seattle Kraken prehrali ôsmy zápas za sebou.

"Hokej musíte hrať s odhodlaním, so srdcom, jeden za druhého, no to teraz nerobíme. To ma sklamalo najviac. Musíme to zmeniť," skritizoval svojich zverencov tréner Dave Hakstol.

Za Seattle nastúpil aj Tomáš Tatar. Odohral 13 minút a 43 sekúnd, zaknihoval mínusový bod a tri strely na bránku.