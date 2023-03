Kane debutoval v drese Rangers, s Halákom prehrali. Černák zápas nedokončil

NEW YORK. Slovenský hokejový obranca Erik Černák opäť nedokončil zápas. V stretnutí proti Pittsburghu stihol odohrať len 13:31 min. V druhej tretine dostal pukom do nohy a do akcie sa už nevrátil.

Zápas bol premiérou aj pre Jakoba Chychruna v drese Ottawy. Obranca odohral 19:16 min. a takisto nebodoval, stihol zblokovať päť striel. V tretej tretine obdržal hit od Filipa Chytila a zápas sa pre neho skončil. Nemalo by to byť ale dlhodobejšie zranenie.

V zápase si odbil svoj debut v NHL brankár Matt Murray. Menovec brankára z Toronta dokázal v svojej premiére zastaviť 19 striel a vyhrať 5:2.

"Je to jedna z najlepších vecí, ktorá sa mi stala," hodnotil brankár. "Nemohol som ani snívať o tom, že by to dopadlo lepšie. Bolo to úžasné."