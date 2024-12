Žiar nad Hronom pokračuje vo výbornej fazóne. Prešov však v derby nezaváhal

Dušan Kobeľa, asistent trénera HK STEEL TEAM Trebišov: „Dnes k nám prišla silná a skúsená Skalica. Vedeli sme, že to nebude jednoduché. Sklamala nás koncovka a chýbalo nám aj šťastie. Škoda, mohli sme to viac zdramatizovať, no musíme ísť ďalej. Cez sviatky si treba oddýchnuť a potom ísť za víťazstvami.“

Miroslav Lipovský, vedúci družstva HK Skalica: „Som rád, že sme to zvládli aj z hľadiska toho, že sme mali za sebou dlhú cestu. Chceli sme dnes získať tri body, čo sa nám aj podarilo. Rešpekt tam určite pred domácimi bol, pretože je to úplne iné mužstvo ako na začiatku. Trochu sme si to v závere skomplikovali, no som rád, že sme to uhrali za tri body.“