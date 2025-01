Prešov proti Leviciam potvrdil úlohu favorita, Skalica zvládla 9-gólovú prestrelku

Miroslav Pupák, tréner HC Topoľčany: "Vedeli sme, čo môžeme čakať od súpera, vezú sa na víťaznej vlne. Samozrejme, pripravovali sme sa na nich. Pokiaľ sme to dodržiavali, tak zápas bol vyrovnaný. Ako povedal tréner hostí, odskočili nám po našich chybách, čo nás dnes stalo zápas. Na ďalšej strane musím pochváliť našich chlapcov, ako sa do toho zápasu vrátili a mrzí ma, že sa nám dnes nepodarilo ukradnúť aspoň jeden bod. Za snahu a bojovnosť, ktorú do toho zápasu dali, sme si podľa mňa aspoň jeden bod zaslúžili."

Leo Gudas, tréner HK Skalica: "Ja si myslím, že to bol veľmi pekný zápas, lietalo sa hore-dole. Nám sa podarilo premieňať šance, čo bol rozdiel tých dvoch tretín a bohužiaľ sa nám to nepodarilo pretaviť do poslednej tretiny. V tretej tretine sme spravili veľa chýb plus vylúčenia, ktoré súper potrestal gólom do našej bránky. Súpera sme tým pustili do zápasu, ktorý bol už rozhodnutý a zbytočne sme si to zdramatizovali a museli sme brániť do poslednej sekundy."