Žilina smeruje za návratom do extraligy, líder jej ofenzívy však skončil v nemocnici

Potom sa hosťujúci tréner Tibor Tartaľ odhodlal k hre bez brankára, ale tá Prešovu vôbec nevyšla, keďže puk poslal do prázdnej bránky Patrik Koyš.

ŽILINA. Hokejistov tímu Vlci Žilina delia už len dve víťazstvá od toho, aby sa vrátili do najvyššej súťaže, v ktorej hrali naposledy v sezóne 2018/2019.

O dve minúty neskôr prekonal brankára Juraja Ovečku center štvrtého domáceho útoku Lukáš Paukovček, no napriek tomu to ešte raz skúsil Prešov pri hre bez brankára, čo využil na strelenie gólu aj Martin Belluš.

Negatívom na výhre Žiliny je zranenie Róberta Vargu. Druhého najlepšieho strelca v play-off odviezla do nemocnice sanitka po tom, čo ho lakťom zasiahol do tváre a do konca zápasu bol vylúčený Aleksanders Jerofejevs.

Séria sa sťahuje do Prešova, tretí zápas je na programe vo štvrtok 18. apríla (17.30 h), štvrtý duel o deň neskôr (18.00).

