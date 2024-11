VIDEO: Slafkovský strelil krásny gól. Skoro som zabudol, aké to je, hovorí

NEW YORK. Juraj Slafkovský si musí vybojovať svoje povýšenie späť do prvej lajny. Kouč Martin St. Louis mu v dueli s Columbusom opäť vymenil spoluhráčov, keď nastúpil s Dvorakom a Gallagherom.

Slafkovský odohral 13 minút a 4 sekundy, zaknihoval strelu na bránku, bodyček a blok. Bol treťou hviezdou. Po 19 dueloch má 13 (2+11) bodov ako tretí najproduktívnejší hráč Canadiens.

Pred 21. narodeninami mali v dejinách klubu len štyria hráči viac duelov s aspoň jedným gólom a jednou asistenciou. Slafkovský ich v NHL zaznamenal už osem, najviac ich má Mario Tremblay (15).

"Už to je nejaký čas, čo som strelil gól. Je to skvelý pocit. Skoro som zabudol, aké to je, ale už som si spomenul," hovoril usmiaty po zápase.

O víťazstve Canadiens rozhodol v 42. sekunde predĺženia kapitán Nick Suzuki. V drese Blue Jackets zaznamenal gól a asistenciu obranca Zach Werenski, ktorý predĺžil svoju bodovú sériu už na šesť duelov.