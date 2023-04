VIDEO: Škaredé zranenie Regendu. Na ľad padol ako podťatý

SAN DIEGO. Slovenský hokejový útočník Pavol Regenda nedohral piatkové stretnutie jeho San Diega proti Calgary Wranglers. Zranil sa v tretej tretine.

Po 42 minútach hry, keď sa snažil prejsť cez súperovu obranu do šance, ho v útočnom pásme dvaja beci privreli do tzv. "sendviča". Slováka zasiahli do hlavy a po krátkom čase padol na ľad.

VIDEO: Zranenie Pavla Regendu