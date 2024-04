VIDEO: Chytil nemožné. Strelec namiesto prázdnej bránky trafil brankárovu hokejku

Do konca predĺženia ostávala zhruba minúta a pol, keď sa do protiútoku dostali dvaja "bluesmani". Kyrou prihral Thomasovi, ktorý mal pred sebou len prázdnu bránku.

Puk do nej však nedostal. Komentátori si najskôr mysleli, že trafil žŕdku, no opakovaný záber ukázal, že do dráhy puku vložil čepeľ hokejky brankár.

Išlo o jeden z jeho viacerých vynikajúcich zákrokov. Tých v tomto zápase urobil 25 a pozitívne sa naladil pred play-off.