VIDEO: Nemec svedkom šokujúceho momentu. Nový brankár vytasil proti Crosbymu ohromný zákrok

NEWARK. New Jersey Devils v poslednom období skôr prehrávajú než vyhrávajú. O to viac ich vzpruží víťazstvo proti tímu nabitému hviezdnymi veteránmi.

Najviac si jeho deň "vyžral" kapitán Pens Sidney Crosby. Už v prvej tretine sa dostal do vyloženej príležitosti, keď mohol vyrovnať na 1:1.

Obrana Devils urobila chybu v rozohrávke a ani Šimon Nemec nezareagoval dostatočne, aby jednému z najlepších hráčov generácie vzal puk. Napokon celú nebezpečnú situáciu uhasil Allen, ktorého si Crosby síce položil, ale neprestrelil jeho nastavenú hokejku.

Bol to tretí zápas Allena v drese New Jersey po prestupe z Montrealu. V každom z nich exceloval, po príchode do Newarku má 94,6-percentnú úspešnosť zásahov.