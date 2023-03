Nenávistný zápas rivalov. Marchand sa pobil, Hoffman dostal krosček do tváre

Odštartoval to forvard Habs Rem Pitlick. V ôsmej minúte stretnutia zložil na zem bodyčekom Patricea Bergerona. Kapitána Bruins fyzicky dohral, hoci puk bol dávno mimo moci klubovej legendy.

To sa nepáčilo Bradovi Marchandovi. Okamžite trielil za Pitlickom a pred bránou kanadského tímu sa s ním pobil.

"Nebudeš nášho kapitána bodyčekovať takýmto spôsobom. Bol to bodyček, ktorý prišiel o tri sekundy neskôr. Som spokojný s tým, že vďaka Marchandovi musel zaplatiť za to, čo spravil," vyjadril sa kouč Bruins Jim Montgomery.

Ani jeho zverenci však nehrali v rukavičkách, o čom svedčí moment z osemnástej minúty. A. J. Greer si od rozhodcov vyslúžil trest na päť minút a do konca zápasu.

Pred vhadzovaním totiž napadol Mikea Hoffmana. Súperovho útočníka krosčekoval do tváre a on začal v dôsledku toho krvácať a odišiel do šatne.

"Bola to špinavosť," zhodnotil situáciu kapitán Habs Nick Suzuki.

VIDEO: Krosček Greera do tváre Hoffmana