ONLINE: HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice dnes, česká extraliga LIVE (4. finále play-off)

Z kabiny Ocelářů



Třinečtí do třetího zápasu šli mínus tři klíčoví hráči. Od začátku play off chybí Jeřábek, během vyřazovacích bojů Oceláři přišli o Růžičku (který byl sice na soupisce jako třináctý útočník, ale do zápasu nenaskočil a jeho zdravotní možnosti jsou omezené) a po druhém finále s vážným zraněním skončila sezóna také Marinčinovi. Oceláři mají přesně šest obránců, ale přesto vzdorují pardubickému kolosu a jednoznačnému vítězi základní části. „Máme další kluky, kteří se těšili, že dostanou šanci. Každý z nás je nahraditelný a já jsem rád, že to kluci dokázali, že ukázali, že mohou hrát taky. Podrželi Oceláře,“ neviděl v absencích problém klíčový hráč Třineckých ze třetího zápasu Hudáček. „Sedlo mi to, byl jsem efektivní. Já jsem rád, že jsem týmu góly pomohl,“ lakonicky zhodnotil svůj zápasový příspěvek.



Bilance v play off: 17 zápasů, 10/7, skóre 38:38

Bilance doma v play off: 8 zápasů, 6/2, skóre 20:11

Forma v posledních 5 zápasech: V – V – V – P – V

Forma v posledních 10 zápasech: 10 zápasů, 4-2-2-2, skóre 25:25

Nejproduktivnější hráč: Libor Hudáček 15 (6+9)

Nejlepší střelec: Marko Daňo, Libor Hudáček oba 6



Ohlas trenéra po předchozím zápase: „Podali jsme výborný výkon ve všech formacích a na všech postech, včetně Kácy zezadu. Možná jsme se ve druhé třetině nechali párkrát zavřít, ale to bylo proto, že jsme nedostávali kotouče do středního pásma. I ve třetí třetině jsme měli navrch, vedli o dva góly, bohužel sice na konci inkasovali kontaktní gól, ale k výkonu svého týmu dnes nemám výhrady.“ Zdeněk Moták, hlavní trenér HC Oceláři Třinec