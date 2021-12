Z každého brankára súpera spravíme reprezentanta, hneval sa Droppa

"Druhú tretinu sme síce nezačali dohre, ale keď sme začali hrať trošku rozumnejšie, vytvorili sme si veľké množstvo šancí a mohli sme dať aj viac gólov. Aj keď sme viedli 3:0, stále to bolo náročné. Možno aj preto, lebo hráči nie sú na takýto stav zvyknutí. Popasovali sa s tým však dobre. Urobili výbornú robotu a som za nich veľmi šťastný,“ dodal Lehterä.

Prvé čisté konto v sezóne zaznamenal brankár Dukly Trenčín Michal Valent:

"Dôležité je v prvom rade to, že sme vyhrali za tri body. Bol to aj dôležitý duel z pohľadu tabuľky, keďže obe mužstvá sú blízko seba. Moja nula je prácou celého tímu. Som rád, že sme to zvládli. Bystričania mali dosť striel. To je pre brankára vždy lepšie, ako keby som tam stál a čelil za celý zápas iba nejakým 14 strelám. Takže som rád, že sa Bystričania snažili a triafali ma.“