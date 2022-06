Najkrajší gól sezóny strelil Šoltés. Získal cenu Borisa Sádeckého

"Som za to veľmi rád a vážim si to," povedal Šoltés pre TASR.

Predmetný gól strelil proti Zvolenu, keď si v hĺbke obranného pásma vzal puk, v individuálnej akcii si efektne poradil s dvomi protihráčmi a brankára Robina Rahma prekonal strelou do horného rohu.

"Pamätám si, že sme prehrávali 3:4 a Zvolenčania dobre bránili. Ja som dostal puk v obrannom pásme a cítil som otvorený priestor. Spravil som zopár kľučiek, ktoré mi, našťastie, vyšli.

Rovnako tak aj strela, ktorá zapadla do miesta, do ktorého by sa v tej chvíli zmestil asi len puk. V tej chvíli to bol dôležitý gól, keďže som ním vyrovnal na 4:4, hoci sme predtým prehrávali 1:4," priznal Šoltés, ktorý získal 1606 hlasov, čo bolo o 271 viac než druhý v poradí Pavol Regenda.