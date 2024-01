Ukázala, prečo je kapitánka SR. Blichová zaistila postup Prešova piatimi gólmi

V druhom stretnutí na ZŠ v Prešove zdolali Žilinu vysoko 9:1. Šarišanka postúpila do semifinále, v ktorom bude o postup do finále súperiť s HC Osy Spišská Nová Ves.

Prešovčanky rázne vkročili aj do play-off. V prvom štvrťfinále (hralo sa na dve výhry) zvíťazili na ľade klubu Vlci Žilina 3:1.

„Napriek tomu, že sme do finále vtedy nepostúpili, pozitívom bolo, že do kádra sme zabudovali postupne mladé hráčky, výkonnosť ktorých zjavne stúpala už v tomto ročníku.

„V minulej sezóne sa nám rovnako ako aj v tejto, v základnej časti darilo. Žiaľ, cestu do finále nám vtedy zahatal v semifinále Martin.

Dokazujú to výhry vo všetkých zápasoch základnej časti i v dvoch štvrťfinálových súbojoch so Žilinou. A okrem toho sme klubovú základňu rozšírili i o najmladšie adeptky ženského hokeja, čo považujeme sa značné pozitívum našej práce do budúcna.

Žijeme síce aktívne touto sezónou, v ktorej iný cieľ ako finále nemáme, rozhodne ale pozeráme i dopredu.

Rozšírili sme trénersku i hráčsku základňu, klub je stabilizovaný aj finančne. To sú veci, ktoré v budúcnosti môžu viesť k výsledkom aké si plánujeme,“ podčiarkol J. Sabol.

Na MS aj pätica hráčok Šarišanky

Faktom, že v prešovskej Šarišanke pracujú s hokejovou omladinou cieľavedome je, že na ostatných januárových majstrovstvách sveta žien do 18 rokov vo Švajčiarsku v slovenskom národnom tíme hralo päť prešovských hráčok.