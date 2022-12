Rekord Bondru je vyrovnaný. Postarala sa o to nová hviezda Buffala

Potreboval na to 16 minút a 40 sekúnd. Rýchlejším tempom skóroval zo spomínaných iba Malone, jedna z prvých hokejových hviezd v dejinách. Ten to vo februári 1921 dokázal v drese Hamiltonu Tigers za osem minút a 45 sekúnd.

Zároveň je iba tretím rodákom z USA v histórii s piatimi gólmi v zápase. Pred ním to dokázali Mark Pavelich (1983) a Mickey Roach (1920).

"Je to pocit zadosťučinenia. Chce to roky driny, aby ste dosiahli takéto výsledky. Je to skvelý pocit a po takejto odmene ste ešte hladnejší," vyjadril sa šťastný ostrostrelec.

Prežíva vydarený štart do sezóny. Po 26 dueloch má na konte 40 (21+19) bodov. Je tretí v tabuľke strelcov a štvrtý v kanadskom bodovaní.