Berieme to vážne, zdôraznil Nagy. V Košiciach sa uskutoční zápas slovenských legiend

"My berieme ten zápas vážne a chceme v ňom zvíťaziť," uviedol Nagy.

KOŠICE. Organizátor hokejovej exhibície All Star Legendy 2024 Richard Lintner považuje za jej favorita domáci Tím východu.

Zámery priviesť partiu hokejových súputníkov aj do Košíc mal už dlhodobo.

"Už dva roky som mal v hlave Košice ako dejisko. Chystali sme sa na ne už od leta 2022. Viem, že na východe je vždy najväčšia frajerina zvíťaziť nad západom a tak som z toho spravil tému. Už keď sa Ľubo Višňovský a Laco Nagy stretli, tak to iskrilo, takže sa máme na čo tešiť.

Východ bude doma, navyše určite so silnou fanúšikovskou kulisou, takže bude mať určitú výhodu. Keby som mal tipovať, tak by som povedal, že zvíťazí východ. Žigo Pálffy i Marián Gáborík mi však povedali, že oni určite nejdú prehrať, takže to bude zaujímavé," uviedol Lintner, ktorý predbežne nefiguruje ani v jednom tíme a k svoju štartu v stretnutí sa vyjadril skôr negatívne.