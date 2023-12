Trinástka Žiline smolu nepriniesla, na čele má už priepastný náskok

Vladimír Matejov, asistent trénera HC Topoľčany: "V prvom rade musím povedať, že sme sklamaní z výsledku, lebo sme chceli po prehre v Rimavskej Sobote bodovať naplno. Začali sme veľmi dobre, prvá tretina bola jedna z našich najlepších a myslím si, že keby sme v nej strelili 3-4 góly, bolo by rozhodnuté. Do stavu 2:0 sme hrali z nášho pohľadu dobrý hokej, ale potom sa začali kopiť chyby, hráči nedodržiavali to, čo sme si povedali, zbytočne ťahali puky do vlastného pásma, kde sme sa dostávali pod tlak, a to súper využil. Tretiu tretinu sme sa snažili udržať výsledok, prípadne pridať tretí presný zásah. Nakoniec však po chybe obrancu ušiel hráč na modrej čiare a vyrovnal na 2:2. Predĺženie a samostatné nájazdy sú už lotéria. Súperovi gratulujem k výhre."

Dušan Brincko, hlavný tréner AquaCity Pikes: "Začal by som prvou tretinou, ktorá bola z našej strany veľmi zlá, súper mal veľa šancí. Pre nás to dopadlo dobre, že bolo iba 0:1. Podržal nás brankár. V druhom dejstve sme sa súperovi vyrovnali a mali sme tam zopár príležitostí, prebrali sme trošku aktivitu. Keď máme v každom zápase v jednej tretine 13-15 striel, tak aspoň jeden gól nám tam padne. V tretej tretine sme to stiahli na tri päťky a bojovnosťou sme uhrali zlaté dva body. Veľká vďaka patrí celému tímu, lebo odviedol kus dobrej práce. K výhre nám pomohli hlavne hráči, ktorí prišli z popradského áčka."