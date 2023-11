Žilina si vychutnala Šťuky, Prešov zvíťazil na ľade Modrých krídiel

Jerguš Bača, hlavný tréner HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: „Nezačali sme optimálne. Napriek tomu, že sme vedeli, že Rimavská Sobota hrá veľmi organizovane a je nepríjemným súperom doma i vonku. Pripravovali sme sa na nich, no aj tak sme prehrávali osobné súboje. Hostia sa veľmi ľahko dostali do dvojgólového vedenia. Naši hráči si určite zaslúžia kredit, že sme sa dostali z tohto stavu pomerne rýchlo a že sme dokázali zvrátiť ten nepriaznivý stav, lebo dnes Rimavská hrala naozaj dobre. V závere tretej tretiny sme mali niekoľko vyložených príležitostí. Myslím si, že brankár Pončák podržal hostí a možno to mohlo byť aj za tri body. Remíza bola však vzhľadom na vývoj duelu spravodlivá."

Vladimír Klinga, hlavný tréner HKM Rimavská Sobota: „Myslím si, že prvú tretinu sme boli my trošku lepší na puku, strelili sme dva góly, viedli sme. V druhej časti domáci zvýšili aktivitu, agresivitu aj pohyb. Napriek tomu sme išli do dvojgólového vedenia na 3:1. Potom sme upustili od systému, ktorý sme chceli hrať a domáci nám dali góly, ktorými sa dostali do vedenia. My sme ešte v druhom dejstve stihli vyrovnať. Domáci podľa mňa vyhrali zaslúžene,"