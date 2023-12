Rimavská Sobota doma vyhrala, Skalica nezvládla koniec zápasu

Jerguš Bača, hlavný tréner HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: "Myslím si, že sme mali počas celého zápasu veľmi veľa šancí, ktoré sme nepremenili. Hrali sme v pohybe, hráči si rozumeli v mnohých situáciách a bol to kvalitný zápas z našej strany. Mrzí ma snáď iba to hluché miesto v tretej tretine, kedy sme súperovi dovolili sa nadýchnuť a za stavu 4:3 sme to zbytočne zdramatizovali. Za celých 60 minút sme si podľa mňa dnes zaslúžili vyhrať, čo sa nám aj podarilo. Som veľmi rád, ale na margo súpera klobúk dole, že hral až do konca, bojoval a chcel to zdramatizovať.

Dušan Brincko, hlavný tréner AquaCityPikes: "Nastúpili sme proti veľmi kvalitnému súperovi, ktorý to ukázal aj u nás. To isté sa dialo tu na začiatku, ale nezúžitkovali šance, ktoré mali a ten enormný tlak. Naopak my sme dali ten prvý gól, ktorý nás mal povzbudiť. V druhej tretine prišlo hneď päťminútové hluché pásmo, dostali sme 3 góly a zvesili sme hlavy. Je to zlé. Potom v tretej tretine sme sa vrátili naspäť do zápasu, bohužiaľ, v závere sa nám to nepodarilo vyrovnať. Keď dokážeme hrať poslednú tretinu tak, ako sme hrali, tak to hluché pásmo nás stálo zápas. Gratulujem súperovi."