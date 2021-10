Trenčín zdolal lídra z Nitry, Michalovce triumfovali v Poprade

Peter Mikula, tréner Popradu: "Na začiatku sme inkasovali z dvoch presiloviek súpera dva góly. Od druhej tretiny to nebolo až také zlé. Zlyhávame na efektivite. Musíme sa dať zdravotne do poriadku. Človekom to zatrasie. Za výkon by si hráči zaslúžili nejaký ten bodík, jednoducho nám nie je dopriate."

Tomek Valtonen, tréner Michaloviec: "Víťazstvo sme si zaslúžili. Sústredili sme sa na svoj výkon, nie na to, kto hrá proti nám. V hre 5 na 5 sa nám veľmi nedarilo, ale využitie presiloviek nám výrazne pomohlo."