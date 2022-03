Využil koniec Jokeritu v KHL. Slovan získal dvoch fínskych asistentov

Po odstúpení Jokeritu zo súťaže sa manažmentu Slovana naskytla príležitosť získať ich do svojho tímu pre vrchol sezóny. Obaja severania sa s klubom dohodli na kontraktoch do konca prebiehajúceho ročníka.

Pekka Kangasalusta a Tony Virta prišli do Bratislavy po tom, ako sa fínsky klub odhlásil z Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu.

"V posledných dňoch sme stáli pred neľahkou úlohou nájsť v závere základnej časti k Andrejovi Podkonickému vhodného asistenta, ktorý by doplnil trénerský štáb. Po vývoji situácie v KHL a odstúpení Jokeritu Helsinki sme oslovili fínsky klub s myšlienkou získať dvojicu trénerov do nášho realizačného tímu.





"Čo sa týka zmeny hlavného trénera, bolo to o výsledkoch. Boli sme dosť dlho trpezliví, ale keď prehráme s tímom, ktorý má o 50 bodov menej, to sa už nedá tolerovať. Mali sme nejakú predstavu, koho tam chceme, čo sa nám nepodarilo úplne. Tak sme posunuli pána Podkonického, aby on bol hlavný tréner.

Tým, že Jokerit odstúpil z KHL, tak sa nám otvorila cesta zobrať asistentov. Je to len do konca sezóny, ale ja verím, že ukážu našim trénerom, ako sa pracuje. Poznali nás, vedia, aké sú u nás podmienky, takže tam nebol žiaden problém.

Chceme zlepšiť spoluprácu medzi áčkom a farmou a juniorkou. Vieme, že tento rok nám to úplne nefungovalo, preto sa na to sústredíme," povedal Rudolf Hrubý, ktorý je majiteľom HC Slovan Bratislava.