Dvere majú hráči otvorené bez rozdielu. Funkcionári SZĽH sa vyjadrili k hráčom z KHL

"To stanovisko možno nepotešilo ani jednu stranu, ale je to, bohužiaľ, to, čo nám vyvstalo z diskusie s hráčmi z KHL, z ktorých mala väčšina zdravotné či osobné dôvody a vzhľadom na súčasnú situáciu, ktorá by ich čakala, sa rozhodli neprísť. Išlo o asi dvoch hráčov, o ktorých sme sa bavili.

"Myslím si, že v tejto situácii je to ešte viac expandovaná téma. Určite sa nevyhovelo ani jednej extrémnej strane. Snažíme sa o to, aby bola situácia pre národné mužstvo čo najlepšia a aby sa mohli hráči pripravovať na majstrovstvá sveta v zostávajúcich týždňoch," pokračoval.

Lažo: Dvere otvárame, nezatvárame

K situácii pridal svoje stanovisko aj generálny sekretár SZĽH Miroslav Lažo.

"Je dôležité povedať, že Slovenský zväz ľadového hokeja je tu preto, aby dvere do reprezentácie slovenským reprezentantom otváral, nie zatváral. To je kľúčové a to treba pripomenúť. To znamená, že každý jeden reprezentant, ktorý má výkonnosť, bude mať vždy otvorené dvere do reprezentácie bez rozdielu toho, kde hrá.

Slovenská reprezentácia bude vždy postavená na tom, aby chalani, ktorí si to zaslúžia a majú na to výkonnosť, mohli reprezentovať. To je kľúčové," vyhlásil.

Craig Ramsay sa k tejto téme bližšie nevyjadril. Sústredil sa na výkony reprezentantov, s ktorými momentálne pracuje.

V KHL v tejto sezóne hralo sedel korčuliarov a dvaja brankári. Menovite sú nimi Michal Čajkovský, Martin Gernát, Christián Jaroš, Tomáš Jurčo, Michal Krištof, Adam Liška, Mislav Rosandič, Adam Húska a Patrik Rybár.