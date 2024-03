Projekt Školy idú na repre naplnil štadióny, duely videlo 27-tisíc detí

Konečne to v hale poriadne žilo, deti fandili a všetci sme si to spoločne užili," uviedol v tlačovej správe Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) útočník Filip Vrábeľ (dnes už hráč Prešova, pozn. red.) po dueli v Trebišove, ktorý sledovalo 1900 divákov.

Atmosféru na zaplnených štadiónoch si pochvaľovali aj hráči. "Bolo to výborné. S chlapcami sme si vraveli, že by mali chodiť školy na každý zápas.

BRATISLAVA. So záverečným zápasom slovenskej hokejovej reprezentácie do 18 rokov v TIPOS Slovenskej hokejovej lige (SHL) sa uzavrela aj tohtoročná kapitola projektu "Školy idú na repre".

"Keď sme pred sezónou s marketingovým manažérom Peťom Petrášom riešili túto aktivitu, povedali sme si, že by to mohlo byť zaujímavé.

Projekt hodnotí pozitívne: "Som veľmi rád a touto cestou sa chcem aj poďakovať klubom, ktoré sa toho zhostili na výbornú.

Zábery na plné štadióny naprieč celým Slovenskom mnohých uchvátili a aj samotné deti si užili zápasy. Myslím si, že stojí za to zopakovať si to aj v budúcej sezóne. Odkaz, ktorý to malo priniesť, to určite aj prinieslo."

