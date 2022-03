Dýchaj zhlboka a upokoj sa. Košický brankár zažil nevídanú premiéru

Do brány ho tréneri poslali v polovici druhej tretiny za stavu 1:6. Do tempa sa dostal sériou niekoľkých výborných zákrokov.

Vo štvrtom zápase štvrťfinálovej série play off proti Michalovciam odchytal Patrik Jurčák vôbec svoje prvé minúty v najvyššej súťaži.

"Nečakal som, že debut zažijem práve dnes. Snažil som sa čo najviac pomôcť mužstvu a pochytať všetky strely. Veril som, že ešte môžeme niečo spraviť so zápasom. Škoda, že nám to nevyšlo," povedal Jurčák.

Keď padol šiesty gól, povedali mi, aby som šiel do brány a tak som sa chopil šance," opísal momenty krátko pred svojim extraligovým debutom košický odchovanec.

"Chceli sme zápas aspoň zakončiť pozitívne. Čo sa týka Paťa, svoje miesto si rozhodne zastal. Vychytal tam niekoľko čistých šancí.

Snažili sme sa mu pomôcť a on nás podržal skvelým výkonom. Sme radi, že zažil debut bez inkasovaného gólu," vravel po stretnutí útočník Marek Slovák.

Fanúšikovia skandovali jeho meno

V aktuálnej sezóne zbieral mladý košický brankár skúsenosti aj v druhej lige v tíme slovenskej reprezentačnej osemnástky.

Extraliga má však omnoho vyššiu úroveň. Košickému rodákovi to však nerobilo žiaden problém. Na rýchlejšie tempo si dokázal veľmi rýchlo zvyknúť.

"Sústredil som sa na každý zákrok. Podarilo sa mi chytiť hneď prvú strelu a vtedy zo mňa nervozita opadla.

Trénerom som ukázal, že sa na mňa môžu spoľahnúť ako na platného člena tímu," poznamenal Jurčák, ktorému dodávali sebavedomie aj košickí fanúšikovia.

"Bolo pekné ich počuť skandovať moje meno. Veľmi si to vážim a ďakujem im za to. Zažil som to prvýkrát a verím, že ich v tejto sezóne ešte uvidíme na tribúnach často."

Z kuriózneho gólu sa tešil na trestnej lavici

Michalovčanov naštartoval kuriózny gól, aký sa vidí iba zriedka. Pri avizovanom treste hostí odkorčuľoval brankár Košarišťan na striedačku.