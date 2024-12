Dvorský je najlepší strelec, ďalší mladý Slovák bodoval už deväť zápasov v rade (Power week)

BRATISLAVA. Power week je nová pravidelná rubrika Sportnetu. Jej cieľom je prinášať aktuálne informácie a zaujímavé štatistiky o slovenských talentoch v zámorských juniorkách (OHL, WHL, QMJHL, USHL, NAHL) a tiež o hráčoch pôsobiacich v AHL a NCAA, ktorí majú potenciál stať sa v budúcnosti stabilnými členmi seniorskej reprezentácie Slovenska. Udalosti týždňa /25. november - 1. december 2024/ Návrat Miloša Kelemena a Patrika Kocha do Európy. Obaja reprezentanti vzdali boj o NHL a zabojujú o titul v českej extralige. Utah Hockey Club si ponechal práva na obidvoch hráčov, ale ich návrat do zámoria je málo pravdepodobný.

Hviezdy týždňa Najlepší brankár: Samuel Urban (2 zápasy, 1 výhra). Urban v stredu uspel v priamom súboji proti reprezentačnému kolegovi Alanovi Lenďákovi a stal sa prvou hviezdou zápasu (26 zákrokov, 92,9%-ná úspešnosť). V sobotu sa mu darilo menej a inkasoval 4 góly. Najlepší obranca: Samuel Kňažko (3 zápasy, 0+3). Kňažko prišiel v týždni o svojho defenzívneho partnera Davida Jiříčka, ktorý sa sťahoval do Minnesoty. Vo všetkých 3 zápasoch zaznamenal jednu asistenciu. Najlepší útočník: Dalibor Dvorský (3 zápasy, 2+1). Talentovaný center má za sebou vydarený víkend v AHL, keď bol vyhlásený najprv za 3. hviezdu a potom za 2. hviezdu zápasu. V sobotu strelil svoj tretí presilovkový gól v sezóne, ktorý bol navyše víťazný. Zámorská AHL Dalibor Dvorský (center, 19 rokov) je na správnej ceste vo svojom hernom vývoji. Najmladší hráč Springfield Thunderbirds je najlepším strelcom a zároveň najproduktívnejším hráčom tímu (20 zápasov, 8 gólov, 8 asistencií). V zápasoch potvrdzuje veľký prehľad v hre, kvalitnú defenzívu a najmä výborné vedenie puku pri vstupoch do útočného pásma súpera.

Najvyššie draftovaný slovenský center od čias Róberta Petrovického (9. voľba v roku 1992) s veľkou pravdepodobnosťou okúsi najlepšiu hokejovú ligu sveta v tejto sezóne. St. Louis Blues sa nijak nesnažia unáhliť s jeho zaradení do zostavy. V súčasnosti majú viacero alternatív na post centra, a preto pozvanie do prvého tímu by mohlo prísť najskôr v januári.

Šimon Nemec (obranca, 20 rokov) sa pomaly dostáva do optimálnej formy. V dvoch zápasoch si pripísal dve asistencie. Vzhľadom na dobre fungujúcu defenzívu New Jersey Devils sa objavili prvé špekulácie o možnej výmene do iného klubu.

Samuel Hlavaj (brankár, 23 rokov) naďalej pendluje medzi AHL a ECHL. V sobotu dostal opäť šancu v bránke Iowa Wild a podal najlepší výkon v sezóne. V zápase mal 30 úspešných zákrokov a inkasoval 2 góly (úspešnosť 93,8 %).

Štatistiky Slovákov v AHL v uplynulom týždni Dalibor Dvorský (Springfield Thunderbirds) – 3 zápasy, 2+1, 0, 7 striel na bránu

(Springfield Thunderbirds) – 3 zápasy, 2+1, 0, 7 striel na bránu Samuel Kňažko (Cleveland Monsters) – 3 zápasy, 0+3, +2, 2 TM, 3 strela na bránu

(Cleveland Monsters) – 3 zápasy, 0+3, +2, 2 TM, 3 strela na bránu Šimon Nemec (Utica Comets) – 3 zápasy, 0+2, +2, 2 TM, 5 striel na bránu

(Utica Comets) – 3 zápasy, 0+2, +2, 2 TM, 5 striel na bránu Oliver Okuliar (Charlotte Checkers) – 2 zápasy, 0+1, 4 TM, 4 strely na bránu

(Charlotte Checkers) – 2 zápasy, 0+1, 4 TM, 4 strely na bránu Martin Chromiak (Ontario Reign) – 2 zápasy, 0+1, 1 strela na bránu

(Ontario Reign) – 2 zápasy, 0+1, 1 strela na bránu Samuel Honzek (Calgary Wranglers) – 2 zápasy, 0+1, +2, 3 strely na bránu

(Calgary Wranglers) – 2 zápasy, 0+1, +2, 3 strely na bránu Pavol Regenda (San Diego Gulls) – 1 zápas, 0+0, -2

(San Diego Gulls) – 1 zápas, 0+0, -2 Maroš Jedlička (Colorado Eagles) – 2 zápasy, 0+0, -1, 1 strela na bránu

(Colorado Eagles) – 2 zápasy, 0+0, -1, 1 strela na bránu Adam Sýkora (Hartford Wolf Pack) – 2 zápasy, 0+0, -2, 1 strela na bránu

Univerzitná NCAA • Daniel Jenčko (ľavé krídlo, 19 rokov) ukážkovo prestrelil brankára v presilovke ihneď pri návrate po zranení, pre ktoré vynechal 7 zápasov. Šikovný krídelník sa dobre adaptoval na univerzitný hokej, o čom svedčí aj najvyšší priemer bodov na zápas spomedzi slovenských hráčov – 0,71 (7 zápasov, 2 góly, 3 asistencie).

• Libor Nemec (ľavé krídlo, 21 rokov) pridal v minulom týždni jednu asistenciu. Silový útočník sa najlepšie cíti v predbránkovom priestore odkiaľ mu postupne pribúdajú body. Momentálne je najproduktívnejší slovenský hráč v NCAA (14 zápasov, 4 góly, 4 asistencie).

Zámorské juniorské súťaže (OHL, WHL, QMJHL, USHL) • Juraj Pekarčík (ľavé krídlo, 19 rokov) najskôr v sobotu nekompromisne zavesil 8. gól v sezóne, a potom v nedeľu pridal ďalší do prázdnej bránky. Svoju bodovú šnúru natiahol na 9 zápasov v rade. Po krátkej aklimatizácii na novú súťaž mu pomohol posun do prvého útoku, kde dobre funguje spolupráca s nemeckým centrom Juliusom Sumpfom.

• Alan Lenďák (brankár, 18 rokov) síce neuspel v súboji proti Urbanovi, ale v piatok sa stal treťou hviezdou celej súťaže, keď pustil za svoj chrbát iba jednu z 33 striel (97 %-ná úspešnosť). Pri súčasnej forme môže zabojovať o pozíciu brankárskej jednotky na blížiacich sa MS do 20 rokov. Zároveň sa stáva zaujímavým brankárom pre univerzitné tímy a možno dokonca aj pre kluby NHL.

• Richard Baran (obranca, 19 rokov) skóroval v presilovke a stal sa prvou hviezdou zápasu. Zaujímavé, že presne polovicu z 12 asistencií v sezóne zaznamenal v presilovkách. Od začiatku súťaže sa drží v TOP10 v produktivite obrancov USHL, kde mu momentálne patrí 6. miesto. • Andreas Straka (pravé krídlo, 17 rokov) sa vrátil po chorobe do zostavy Québec Remparts a svoju produktivitu rozšíril o 3 asistencie v dvoch zápasoch. Dravé krídlo so šancou na draft nechýba v širšej nominácii na MS do 20 rokov v Kanade. • Luka Radivojevič (obranca, 17 rokov) nastupuje v prvom obrannom páre Muskegon Lumberjacks, ale nebodoval už 4 zápasy a stále čaká na prvý gól v USHL.