Najmladší slovanista nie je s tímom v šatni. Má vlastnú

Mladý útočník ešte odcestoval s tímom naspäť do Zvolena, no hneď ráno sa do Bratislavy vráti, aby sa pripojil k reprezentácii do 20 rokov v príprave pred blížiacim sa šampionátom.

V zápase sa gólovo presadil aj ešte mladší hráč. Gólový film duelu otvoril v 9. minúte ešte len 17-ročný Alex Šotek. Pre hráča Slovana to bol druhý gól v sezóne.

„Teší ma, že mi to znova padlo. Nakorčuľoval som si do voľného priestoru, Michal Sersen mi to pekne prihral. Na mne bolo už len zakončiť. Je úžasné hrať po boku takých skvelých hráčov, akí sú v Slovane. Pred sezónou som na to ani nepomyslel,“ priznal rodák z Popradu.